Homem é detido ostentando arma de fogo em posto de combustíveis de Anhembi

A Polícia Militar de Anhembi realizou um flagrante de porte ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu na tarde deste domingo, 07, na avenida Juscelino Kubitschek, região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais Cabo Freire e Soldado Thimoteo, faziam patrulhamento de rotina pela cidade quando se depararam com um suspeito armado com um revolver calibre 38 em um posto de combustíveis, mostrando a arma para um frentista.

Os PMs efetuaram a abordagem ao indivíduo, que confessou não possuir registro do referido armamento bem como a licença para portar arma de fogo. Ele também contou a equipe que também detinha algumas munições em sua residência.

Com o apoio de outra equipe, foi feita diligência até a casa do suspeito, onde foram encontradas duas munições de espingarda calibre 28.

Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão e conduziu o indivíduo até o plantão policial, onde o homem pagou fiança de R$ 1 mil, para responder ao processo em liberdade.

