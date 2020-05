Homem é detido na Cohab, mas se joga de viatura em movimento, diz boletim de ocorrência

Uma ocorrência incomum foi registrada na tarde desta terça-feira, 26, envolvendo a Guarda Municipal de Botucatu. Um homem foi detido por uma equipe da GCM, caiu da viatura na Cohab 1.

Segundo informações passadas ao Acontece Botucatu, o homem foi detido após uma denúncia de importunação contra uma adolescente de 17 anos. Ela disse que foi abordada e que o mesmo começou a fazer propostas sexuais para ela, diz relatório policial.

De posse das características, uma viatura foi até o bairro e localizou nas proximidades um homem de 50 anos. Durante a abordagem, ele negou os fatos, dizendo apenas que foi conversar com a garota.

Segundo descreve boletim, detido, ele foi levado até sua casa para avisar sua mãe do ocorrido, momento em que começou a ficar nervoso. Após ser contido, com a viatura em movimento, forçou com o pé a abertura da porta de presos da viatura, consegui abrir e se jogou com o veículo em movimento, conforme registro policial.

O homem teve ferimentos pelo corpo e foi levado até o Pronto Socorro. A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil de Botucatu, onde esteve também a adolescente citada no boletim de ocorrência. O suspeito nega os fatos contra a vítima.