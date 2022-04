Homem é detido após furtar dois veículos no mesmo dia em Botucatu

A Polícia Militar registrou neste sábado, dia 23, uma prisão por furto na Vila Jardim. Uma equipe da PM fazia o recolhimento de uma motocicleta pela rua Odete Paci, quando foi irradiado via copom o furto de dois veículos.

Os carros seriam um VW Gol, furtado na rua Castro Alves, sendo abandonado pela Curuzu. Na sequência foi furtado outro veículo VW Gol. O condutor desse veículo recebeu sinal de parada, mas empreendeu fuga.

Foi realizado o acompanhamento e o cerco com demais viaturas. O mesmo foi detido e algemado no local. As vítimas de ambos os veículos compareceram no local, reconhecendo o infrator

Para a prática do primeiro furto, o acusado entrou no veículo pelo lado direito e pegou a chave de ignição que estava no assoalho do motorista. Ele ligou e saiu conforme declaração do proprietário, sendo posteriormente abandonado pela rua Curuzu, onde o elemento furtou o outro veículo.

Foi dado voz de prisão, ratificada pela Polícia Civil. Posteriormente foi encaminhado ao CDP de Itatinga.

