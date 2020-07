Homem é detido após danificar portão de Pronto Socorro enquanto aguardava atendimento

A Guarda Civil Municipal registrou na noite deste sábado, 25, um caso de dano ao patrimônio no Pronto Socorro Adulto, localizado na Vila Assumpção. Os GCMs Lobo e Bruno foram acionados e já pelo local informados que um homem estava no aguardo para ser atendido, quando transtornado, começou a xingar os atendentes.

As testemunhas afiram em boletim de ocorrência que o mesmo veio a danificar o portão de entrada e em seguida tomou destino ignorado. Com as características do suspeito e com o apoio da Equipe GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) com os GCMs Fabris, Zambonato, Lauriano e Mantanheiro, a GCM conseguiu localizar o indivíduo.

Trata-se de um homem de 44 anos, que foi conduzido até o Plantão Policial. A Delegada de plantão, Dra. Simone Alves Firmino, tomou ciência dos fatos, ratificando a voz de prisão por Dano ao Patrimônio Público. O mesmo foi recolhido à cadeia pública de Itatinga.