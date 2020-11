Homem é detido após assalto em pizzaria na região leste de Botucatu

A Polícia Militar de Botucatu registrou um caso de roubo a mão armada em uma pizzaria, na rua Domingos Cariola, região do Jardim Brasil. O caso aconteceu na noite desta terça-feira, 24, por volta das 23h00.

Segundo as informações passadas pelo telefone 190, dois indivíduos, sendo um deles com arma de fogo, subtraíram o dinheiro que estava no caixa e em seguida fugiram.

Diante dessas informações em patrulhamento os policiais militares depararam com populares detendo o indiciado. Em contato com a vítima ela reconheceu o autor, como sendo um dos participantes do roubo. Realizadas diligências no sentido de encontrar o segundo autor com apoio das demais viaturas, porém não foi localizado.

Diante do fato foi dada voz de prisão ao autor e conduzido até o plantão policial, onde a autoridade de plantão após tomar conhecimento do fato ratificou a voz de prisão por roubo qualificado, ficando o indiciado à disposição da Justiça.