Homem é baleado durante confusão no Jardim Peabiru em Botucatu

Foi registrado no plantão da Polícia Civil de Botucatu durante a madrugada deste domingo, 27, um caso de tentativa de homicídio. O fato ocorreu no Jardim Peabiru, zona leste do município.

Segundo informações da Polícia, a vítima é um homem de 34 anos. Diz relatório da Polícia que os tiros foram motivados por uma discussão na rua.

Imagens que circularam grupos de WhatsApp mostram uma enorme confusão no local conhecido por ter aglomerações na Rua Antônio Pedroso Pinto. O vídeo mostra pessoas gritando e correndo após os disparos. Leitores do Acontece Botucatu também relataram os disparos durante a madrugada.

O homem foi socorrido ao Pronto Socorro Adulto, sendo acionada a Polícia Militar para atender a ocorrência. Posteriormente ele foi levado para o Hospital das Clínicas, onde ficou em observação.

A Polícia Científica foi acionada para o local dos fatos e encontrou projéteis deflagrados que foram recolhidos para a investigação. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi identificado. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar o caso.

Compartilhe esta notícia