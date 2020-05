Homem é assassinado durante festa na Vila Jardim em Botucatu

A Polícia Militar registrou neste sábado, 30, um caso de homicídio em Botucatu. O fato ocorreu na Rua Germinio Daltin, na Vila Jardim. Policiais Militares foram acionados via 190 para atendimento de ocorrência de desentendimento com vias de fato, onde estavam dois indivíduos com ferimentos de faca.

A equipe, com apoio da Guarda Municipal, deslocou-se ao local e se deparou com uma vítima já sem sinais vitais aparentes. Relata boletim de ocorrência que as unidades do SAMU compareceram e iniciaram o socorro.

Informações preliminares de testemunhas deram conta de que havia outra vítima também ferida pelo mesmo autor. Essa pessoa foi socorrida por familiares até o PS Municipal, onde passou por atendimento e não corre risco de morte, segundo a PM.

Ouvidas as partes presentes, constatou-se que na casa ocorria uma confraternização e em dado momento os presentes se desentenderam por motivos a serem esclarecidos, terminando com duas vítimas, uma fatal e outra ferida.

Em uma ação integrada com a Guarda Municipal foi possível deter o suspeito de ser o autor do crime. O instrumento utilizado para matar a vítima não foi encontrado.

As partes foram conduzidas ao Plantão de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão ao suspeito de ser autor pelo crime de homicídio consumado e homicídio tentado. A Polícia não apresentou os nomes das vítimas e do autor até o momento.