Homem descarta resíduos em estrada rural de Botucatu, mas é localizado pela GCM

Na manhã desta segunda-feira, 24, o Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal de Botucatu identificou o autor de um descarte irregular de resíduos – entulhos de construção civil e madeiras.

A infração ambiental foi flagrada por um munícipe que passava pela Estrada Domingos Papa, próximo ao Residencial Bem te vi, quando avistou um homem descarregando os resíduos em local proibido. Ele fotografou o fato e passando para a GCM.

Os agentes do GPA, em posse das características do veículo, em patrulhamento pelo Jardim Ouro Verde, próximo ao local do descarte e acharam o veículo já carregado com outros resíduos. O condutor assumiu ter sido ele que jogou os resíduos no local inapropriado.

Diante da situação, foi lavrado o auto de infração de descarte irregular de resíduos, conforme a Lei Municipal 3286/93 no valor de R$ 600,00. O autor ficou orientado a retirar os resíduos por ele descartado naquele local.