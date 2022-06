Homem danifica viatura da GCM com tijoladas em Botucatu

A GCM registrou nesta segunda-feira, 27, um caso de danos em Botucatu. Agentes da Guarda estavam em patrulhamento comunitário no Jardim Reflorenda, quando se depararam com um homem com dois tijolos na mão.

O indiciado atirou um tijolo no parabrisas da viatura e outro na janela do motorista. O indivíduo também arremessou atirou outro tijolo no vidro traseiro da viatura, que ficou estilhaçado.

O indiciado saiu correndo para dentro de sua residência, sendo acompanhado pelos GCMs, que foram recebidos com mais pedradas e telhas arremessadas pelo agressor. Com a chegada das viaturas de apoio, o indivíduo foi contido, já que estava totalmente descontrolado e alterado, narra relatório da GCM.

Após utilização de força física moderada para defesa e contenção do indiciado, o mesmo passou por atendimento médico e foi apresentado ao plantão policial, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão dada pelos GCMs.

