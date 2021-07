Homem compra veículo ‘dublê’ e leva prejuízo de quase 73 mil em Botucatu

A Polícia Militar localizou nesta madrugada de sábado, 17, um veículo duble em Botucatu. Equipe do Comando de Força Patrulha estava em patrulhamento de fiscalização, quando mediante fundada suspeita, o condutor do Nissan Kicks foi devidamente abordado e durante a busca pessoal no condutor nada de ilícito foi encontrado.

Durante a busca veicular, foi constatado que o lacre da placa estava violado/rompido, os últimos sete números do código de barras da placa dianteira são iguais aos da placa traseira e isso não pode ocorrer, pois os últimos números são únicos.

A data constante nas placas não conferia com os números de datas do código de barras que são encontrados nos seis primeiros números e ao consultar a placa, não constou nenhuma irregularidade com o veículo.

Ocorre que ao verificar o número do chassi da placa consultada, não conferia com o chassi que consta no veículo, vidros e documento. O chassi que constava no veículo foi consultado e voltou como sendo produto de roubo em 02/07/21.

Ao consultar o número do espelho do CLA, voltou como documento extraviado/cancelado pelo DETRAN. Verificado o projeto Radar do referido veículo, foi constatado que o veículo passou pelos municípios de Guarulhos e Itu em um curto espaço de tempo.

Indagado, o condutor informado que comprou o veículo no valor de R$ 72.900,00 através de um TED (Transferência bancária) na cidade de São Caetano

Ocorrência foi encaminhada para a Plantão Policial, onde foi confirmado o veículo dublê e confeccionado o BOPC de natureza estelionato, pois o condutor comprovou através de documentos que comprou o veículo dublê de maneira idônea, o qual foi orientado e liberado.

Veículo e documentação referente à compra foram recolhidos via plantão para perícia. Vítima do veículo de roubo, bem como vítima do veículo dublê foram acionados via Copom para devida regularização dos veículos.