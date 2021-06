Homem com espingarda escondida é preso após agredir mulher no Jardim Cristina

A Guarda Municipal registrou na tarde desta terça-feira, dia 22, um caso de Violência Doméstica no Jardim Cristina. A CGM foi acionada pelo 199 e a vítima estaria no Posto de Saúde do Bairro.

A Patrulha Maria da Penha chegou no local e fez contato com a vítima, uma mulher de 58 anos. Ela informou que tinha sido agredida pelo seu companheiro, de 55 anos, e que em sua residência havia uma espingarda.

Diz o boletim de ocorrência que o agressor estava no local e ao ser indagado relatou que tinham discutido e acabou empurrando sua companheira. Ele confessou que realmente tinha uma espingarda em sua residência.

A arma foi localizada, assim como um cartucho calibre 32 no guarda roupas. Diante dos fatos, as partes foram conduzidos até o Distrito Policial, onde a autoridade tomou ciência dos fatos.

Foi elaborado boletim de ocorrência de violência doméstica/Posse ilegal de arma de fogo. O homem foi recolhido à cadeia pública de Itatinga.