Homem coloca cartão em “chupa-cabra” em agência bancária da Vital Brasil

Na manhã desta segunda-feira, 07, a Guarda Civil Municipal foi acionada através do 199 para atender uma ocorrência em uma Agência Bancária na Avenida Vital Brasil. Os GCMs ao chegarem ao local, foram informados por um cliente do banco, que ao tentar realizar um pagamento de uma fatura, inseriu seu cartão no terminal de auto atendimento, quando então notou que a tela do caixa escureceu e a operação não foi realizada.

Ao tentar retirar o cartão, não conseguiu e nesse instante se aproximou um indivíduo de aproximadamente 30 anos, branco, estatura mediana, trajando bermuda e camiseta branca, prontificando-se em ajudá-lo, dizendo que tinha um irmão que trabalhava na agência, segundo relato da vítima.

O homem pediu para a vítima passar o número de seu telefone celular, o que foi feito. Na sequência uma mulher ligou para o telefone do solicitante, pedindo para que ele passasse a sua senha, mas de pronto a vítima percebeu que seria um golpe.

O suspeito tomou sentido ignorado e a ocorrência foi apresentada autoridade policial Dr Mauro, foi acionado a Polícia Científica que removeu o dispositivo conhecido como “chupa-cabra”, que estava instalado no caixa. O cartão da vítima foi retirado e devolvido.