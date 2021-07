Homem assalta farmácia no centro de Botucatu, mas é detido pela PM momentos depois

A Polícia Militar registrou na madrugada desta terça-feira, 27, um caso de roubo na área central de Botucatu. Segundo apurou o Acontece Botucatu, um homem, fazendo menção de estar armado, entrou em uma farmácia na Avenida Dom Lúcio, anunciou o assalto e levou dinheiro dos caixas do estabelecimento.

A ação do criminoso durou aproximadamente dois minutos. Ao sair, o mesmo cruzou com uma viatura da PM, que percebe o movimento suspeito e foi no encalço do assaltante.

Momentos depois o elemento foi detido, ainda nas imediações. De pronto uma das vítimas reconheceu o indivíduo.

O homem foi detido e levado para o plantão da Polícia Civil. A quantia roubada foi recuperada pelos policiais, total de R$ 278.

O mesmo será levado posteriormente para a Cadeia de Itatinga e indiciado por roubo.