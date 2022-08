Homem arromba porta de estabelecimento na Amando de Barros para furtar R$ 12 em moedas

A Guarda Municipal registrou na madrugada deste domingo, dia 07, um caso de furto na área central. Diz boletim de ocorrência que uma viatura foi acionada em um estabelecimento comercial na rua Amando de Barros.

O elemento suspeito já estava contido pelo vigia do local quando a viatura chegou. A porta do estabelecimento estava arrombada.

Segundo consta em boletim da GCM, um homem arrombou a porta e furtou uma quantidade em moedas, sendo que com ele foi encontrado o valor de R$ 12, tirado do caixa do local.

O mesmo foi detido e levado para o plantão policial. O homem ficou detido à disposição da justiça.

