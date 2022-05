Homem agride mulher com tijolada e esfaqueia cidadão que tentou ajudá-la no Santa Eliza em Botucatu

A Guarda Municipal atendeu na tarde desta segunda-feira, dia 09, um caso que envolve agressão e tentativa de homicídio. A ocorrência foi registrada no Jardim Santa Eliza.

Uma equipe da GCM estava em patrulhamento de rotina, quando foi acionada via 199 para atender uma solicitação de agressão que estava em andamento.

Com a chegada das viaturas, os Guardas localizaram um indivíduo caído, com sangramento e duas perfurações no tórax. O Samu foi acionado de imediato para socorre a vítima.

Foi descoberto pelos agentes que o agressor teve uma discussão com sua mulher momentos antes dentro de sua casa, a agrediu com chutes e uma tijolada no joelho. Diz boletim de ocorrência que a mulher saiu correndo para pedir socorro, entrando em um ferro velho para se esconder, uma vez que seu companheiro estava em sua perseguição com um pedaço de pau.

No ferro-velho, dois homens que ali trabalham, impediram a agressão. O elemento, irritado com a situação, foi até sua casa e pegou uma faca, descreve relatório da GCM. Ele retornou ao local e desferiu duas facadas em uma das partes, fugindo para a sua residência em seguida.

Os Guardas localizaram o suposto agressor e também a faca utilizada na ação criminosa. Diz boletim que ele confessou a agressão contra sua esposa e que também desferiu as facadas contra o dono do ferro velho.

Diante dos fatos, a vítima esfaqueada foi levada pelo SAMU até o Pronto Socorro do HC, onde passaria por cirurgia, não sendo informado até o momento seu estado de saúde. O agressor foi preso e levado para DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Na Polícia Civil foi elaborado o boletim de Tentativa de Homicídio (Art °121 do Código Penal). O homem, de 28 anos, permaneceu preso, sendo conduzido à cadeia pública de Itatinga.

Compartilhe esta notícia