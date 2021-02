Bombeiros e Helicóptero Águia fazem resgate de mulher na cachoeira da Pavuna em Botucatu

Equipes do Corpo de Bombeiros de Botucatu realizaram um resgate na tarde deste sábado, 20, na cachoeira da Pavuna em Botucatu. Foi preciso apoio do Helicóptero Águia da PM para o salvamento.

Segundo as primeiras informações, uma mulher de 61, moradora de Campinas, teve uma torção em um dos pés já na segunda queda do complexo Pavuna, que fica na região da rodovia Marechal Rondon em Botucatu. Ela estava visitando a região para registrar imagens de pontos turísticos, segundo os Bombeiros.

No final da trilha que é muito íngreme e perigosa, a senhora pisou em algumas pedras pequenas que rolaram. Ao se se desequilibrar, torceu o tornozelo direito.

Sem conseguir voltar e com muita dor, as pessoas que estavam com a mulher acionaram os bombeiros, que após avaliar a situação, solicitaram reforço da aeronave.

A equipe de Bombeiros de Botucatu realizou a imobilização, para que fosse retirada do local de difícil acesso pelo Helicóptero Águia 01 da Polícia Militar de Sorocaba. A mulher foi içada e transportada até o pronto socorro do Hospital das Clínicas, onde permaneceu em observação.

Participaram do resgate os seguintes Bombeiros:

-Subtenente Celestino

-Sargento Assunção

-Cabo Loureiro

-Cabo Bossano

-Cabo Luciano

-Cabo Corvino

-Cabo Oliveira