Haddad lidera corrida eleitoral em SP com Tarcíso em segundo; Rodrigo aparece em terceiro, segundo pesquisa

Montagem iG / Fotos: Rovena Rosa/Agência Brasil; Marcelo Camargo/Agência Brasil; Governo do Estado de São Paulo

Levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira (1) mostra que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), lidera as intenções de voto para o Governo de São Paulo, com 33,2%. Depois, aparecem os nomes do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 22,5%, e do atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), com 14%.

Segundo os dados, Vinicius Poit (Novo) ocupa a quarta posição, com 1,2% das intenções. Os demais pré-candidatos têm menos de 1%.

Os entrevistados que disseram que não votariam em nenhum dos nomes apresentados, votariam em branco ou nulo, são 16,3%. Já os que não souberam responder, somam 10,7%.

Veja os números

Fernando Haddad (PT): 33,2%;

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 22,5%;

Rodrigo Garcia (PSDB): 14%;

Vinicius Poit (Novo): 1,2%;

Gabriel Colombo (PCB): 0,9%;

Elvis Cezar (PDT): 0,5%;

Abraham Weintraub (PMB): 0,3%;

Altino Junior (PSTU) : 0,3%;

branco/nulo/nenhum: 16,3%;

não souberam responder: 10,7%.

Fonte: portal IG

Compartilhe esta notícia