Guarda Municipal reforça a segurança no comércio e praças de Botucatu

A Guarda Civil Municipal irá reforçar neste final de semana o patrulhamento em ruas do comércio e praças da Cidade. A ação conta com cerca de 20 agentes que irão atuar para prevenir delitos e aumentar a segurança para consumidores no período de compras para o Dia dos Pais.

O patrulhamento é direcionado aos corredores comerciais, como Rua Amando de Barros, Rua Major Matheus e Avenida Dom Lúcio, além de praças. A ação teve início nesta sexta-feira, 12, uma vez que as lojas ficaram abertas até às 22 horas.

A população pode acionar a GCM sempre que necessário pelo telefone 199.

