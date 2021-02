Guarda Municipal realizou mais de 1,2 mil ações durante o Carnaval em Botucatu

Mesmo com o cancelamento dos pontos facultativos do Carnaval, a Guarda Civil Municipal realizou entre os dias 12 e 16 de fevereiro uma grande operação de monitoramento e combate a ações ilícitas em Botucatu. Neste período, a GCM desempenhou 1248 ações, sendo 663 delas solicitadas pela população via telefone (199).

Entre os destaques dessas ações, estão as apreensões de dois indivíduos em flagrante delito e de outros dois condenados pela justiça. A Guarda também realizou 18 mediações de conflito e atendeu 63 reclamações de perturbação de sossego. Em 17 situações, a GCM atuou contra aglomerações e desordens.

“Nos últimos dias, todos os nossos Guardas se empenharam nessa grande operação para manter a ordem e a segurança na Cidade, e evitar especialmente atividades que colocassem em risco a saúde das pessoas.

Importante notar a participação da população através do 199, que nos ajuda sempre a sermos mais objetivos em nossas ações”, afirmou Leandro Destro, comandante da Guarda Civil Municipal.

Outra importante participação da Guarda Municipal foi através do Projeto Sentinela, com 535 ações.

