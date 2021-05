Guarda Municipal prende na Vila dos Lavradores homem procurado por sequestro

A Guarda Municipal registrou nesta manhã de segunda-feira, 24, um caso de condenado capturado. Uma viatura estava em patrulhamento na região da Vila dos Lavradores, quando visualizou um indivíduo em atitude suspeita.

A equipe procedeu com a abordagem e após revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém, após verificar seus antecedentes via INFOSEG, constou em seu desfavor um mandado de prisão expedido pelo MM.JUÍZ de Direito da 1° Vara Criminal do Foro da Comarca de Botucatu.

O homem era procurado pelo crime de sequestro/cárcere privado, Art.148 do código penal. Diante dos fatos, ele foi conduzido até a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde a autoridade de polícia judiciária tomou ciência dos fatos.

Foi elaborado um boletim de Polícia Civil de natureza captura de procurado. O indivíduo, de 35 anos, foi levado até a cadeia pública de Itatinga, ficando à disposição da justiça.