Guarda Municipal identifica autor de descarte irregular em área verde da Vila Jardim

A Guarda Municipal registrou na tarde deste domingo, 19, um caso de descarte irregular na Vila Jardim. O GPA – Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal de Botucatu identificou o autor após o ato.

Ele descartou resíduos em uma área verde ao lado do CDHU da Vila Jardim. Através de denúncia feita pelo telefone 199 da GCM, o autor, que é morador do conjunto habitacional, descartou entulhos de construção civil, madeiras, eletrônicos, roupas velhas, entre outros, conforme descreve boletim da GCM.

A área foi limpa pela Prefeitura recentemente. Foi lavrado pelos agentes do GPA o auto de infração de descarte irregular de resíduos, conforme a Lei Municipal 3286/93, no valor de R$ 600,00. O autor foi orientado a retirar os resíduos do local.