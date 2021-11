Guarda Municipal flagra menino de 14 anos vendendo droga na Vila Jardim em Botucatu

A Guarda Municipal registrou nesta segunda-feira, 08, um caso de ato infracional/tráfico de drogas na Vila Jardim. Viatura estava em patrulhamento perto de um conjunto de apartamentos, quando agentes visualizaram um jovem em atitude suspeita, que tentou fugir.

Ele foi abordado, mas antes dispensou uma sacola com 62 pedras de crack, sendo que com ele, estavam mais 4 pedras embaladas, diz boletim. Ele confessou que estava comercializando a droga no local.

Os guardas constataram que se tratava de um adolescente de apenas 14 anos. Ele foi levado para o plantão da Polícia Civil, onde teve sua apreensão ratificada.

