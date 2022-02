Guarda Municipal flagra homem tentando furtar móveis de uma residência em Botucatu

A Guarda Municipal registrou na noite deste sábado, dia 06, um caso de furto em Botucatu. O fato ocorreu na rua Carlino de Oliveira, região da Vila Santana e Cecap.

Agentes foram acionados sobre o crime em andamento e ao chegarem no local visualizaram um indivíduo, de 28 anos, no interior da residência furtando os móveis, diz boletim.

Os GCMs notaram que a janela do banheiro estava com a grade cortada e as portas estavam arrombadas. Indagado, o indivíduo disse que estava de mudança e iria levar alguns moveis, mas que estes não eram seus, pois a casa era de sua avó. relata a GCM.

Diante dos fatos, o solicitante e o suspeito foram conduzidos até o plantão policial, onde a autoridade de plantão tomou ciência, elaborou boletim de tentativa de furto qualificado, segundo diz relatório da Guarda.

O homem foi levado para a cadeia pública de Itatinga e está à disposição da justiça.

