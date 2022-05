Guarda Municipal flagra homem furtando loja de motos na região central de Botucatu

A Guarda Municipal registrou na noite deste domingo, 01, um caso tentativa de furto na região central. Houve uma denúncia sobre invasão de estabelecimento comercial, onde um indivíduo arrombou a janela de uma oficina/loja de Motos.

As viaturas chegaram no local e realizaram o cerco, enquanto a proprietária foi acionada para abrir a loja. As equipes realizaram a vistoria ao interior da loja, onde o indiciado foi encontrado.

O homem estava com uma mochila e várias peças de moto ao redor. Dentro da mochila foram encontradas 3 máquinas de cartão e R$ 17,00 em moedas.

Diante dos fatos, o elemento foi detido e as partes conduzidas até o plantão policial. O indivíduo, de 44 anos, não ofereceu resistência na hora da prisão.

Na delegacia a autoridade ratificou a voz de prisão dada pela equipe, permanecendo o indivíduo preso por Furto Tentado.

Compartilhe esta notícia