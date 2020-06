Guarda Municipal flagra baile funk no bairro Marajoara em Botucatu

A Guarda Municipal foi acionada na madrugada desta sexta-feira, 26, para a averiguação de mais uma denúncia de baile funk em Botucatu. Desta vez a festa estaria ocorrendo no Marajoara, segundo a GCM.

OS agentes inspetor Lourenço e GCMs Stamponi foram até o local, uma chácara e constataram o evento com aproximadamente 70 pessoas. Foi feito contato com o responsável e o mesmo informou que estava promovendo o evento cobrando R$ 10,0 por pessoa.

Segundo a Guarda, ele não tinha autorização para fazer a festa. Na dispersão a guarnição identificou adolescente de apenas 14 anos com um copo de bebida alcoólica.

Diante dos fatos foi acionado o Conselho Tutelar e os envolvidos foram conduzidos até o Plantão da Polícia Civil, onde foi elaborado boletim de ocorrência conforme o artigo 268 do Código Penal (Infringir determinação do poder público) e no artigo 243 do ECA (fornecer, servir bebida alcoólica a menor de idade).

As partes foram ouvidas e liberadas, ficando de se apresentarem quando solicitados. Vale ressaltar que a dispersão transcorreu sem problemas, segundo disse a GCM em relatório.