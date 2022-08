Guarda Municipal faz operação em praças de Botucatu

A Guarda Municipal de Botucatu executou na quinta-feira, dia 05, a chamada Operação Praça Segura. A ação contou também com a Polícia Militar.

Houve fiscalização em praças que registram grande fluxo, além da rua Amando de Barros, na área do comércio.

Segundo a GCM, a operação visa a prevenção do patrimônio, segurança e a ordem pública. Além, disso, tenta coibir o uso de entorpecentes, dano ao patrimônio e outros delitos.

No total a ação contou com aproximadamente 20 agentes da Guarda. Outras ações no mesmo sentido devem ser executadas nos próximos dias.











Compartilhe esta notícia