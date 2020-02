Guarda Municipal de Itatinga descobre clínica clandestina para dependentes químicos

Neste sábado, 29, a Guarda Municipal de Itatinga, através dos agentes GCM Santos e GCM Rodrigues, após contato e apoio com a Vigilância Sanitária e Assistência Social, identificaram os responsáveis por uma clínica clandestina de apoio a dependentes químicos.

Segundo a GCM, foram encontradas 7 pessoas de outras cidades no regime de internato. Ainda de acordo com relatório da Guarda, no interior do estabelecimento foram encontradas medicações vencidas e sem prescrição médica.

Além disso, a Guarda também afirma que encontrou questões administrativas irregulares. O fato teve desdobramento.

Após denúncias e detecção das infrações, os responsáveis foram encaminhados até a Delegacia de Polícia para esclarecimento dos fatos. O Delegado tomou as medidas cabíveis no caso.