Guarda Municipal atende ocorrência de tentativa de homicídio na Vila Jardim

A Guarda Civil Municipal registrou neste domingo, 04, um caso de tentativa de homicídio na Vila Jardim. Uma viatura foi acionada para atender a ocorrência sobre um indivíduo que teria esfaqueado seu filho, de 30 anos.

Pelo local a vítima estava no chão, com ferimento na altura do tórax. Foi acionado o SAMU, que o levou para o pronto socorro do HC, onde passaria por avaliação médica.

Já o suspeito da agressão, estava no quintal da residência e ao ser questionado, disse que tinha discutido com seu filho e que o mesmo tentou agredi-lo e então desferiu um golpe com uma faca, relata boletim de ocorrência.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido até o plantão policial, onde a autoridade competente tomou ciência dos fatos elaborou BOPC de natureza tentativa de homicídio. O homem foi recolhido à cadeia pública de Itatinga.