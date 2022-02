Grupo de Investigação em Área Rural promove encontro com especialistas em sistemas de monitoramento urbano e rural

Ocorreu na tarde da última quarta-feira, 09, um encontro que contou com a presença de policiais civis, integrantes do Giar da Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu e especialistas em sistemas de vídeo monitoramento. A reunião teve a finalidade de marcar pontos estratégicos na área rural para a ampliação do sistema de segurança implantado no Município de Anhembi.

Após a conclusão dos estudos, o projeto será ofertado à Prefeitura de Anhembi, para uma possível implantação do sistema de monitoramento das estradas rurais do município.

Anhembi é exemplo e se destaca por possuir sistema de vídeo monitoramento tanto em sua área urbana, como no Distrito de Piramboia. Esse projeto é monitorado por Policiais Civis da Delegacia de Polícia de Anhembi, que proporcionou a queda dos índices criminais na área urbana, além do expressivo aumento no esclarecimento dos crimes, segundo a Polícia Civil.

Caso a implementação do vídeo monitoramento seja estendida para área rural, Anhembi será referência para outros municípios, trazendo mais segurança aos moradores e trabalhadores do campo.

