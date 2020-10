Grávida atingida por bala perdida em assassinato de dona de trailer tem alta em Botucatu

Segundo a polícia, motociclista disparou contra comerciante e atingiu jovem que passeava com o cachorro na rua em Botucatu. Outro rapaz também ficou ferido e segue internado no HC.

A jovem grávida de 19 anos que foi atingida por uma bala perdida enquanto passeava com um cachorro no Jardim Monte Mor, em Botucatu (SP), teve alta do Hospital das Clínicas nesta quinta-feira (22). Segundo a polícia, o alvo do atirador era a dona de um trailer de lanches, que foi morta na ocorrência.

O crime aconteceu na noite desta terça-feira (20). Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito chegou em uma moto e atirou contra a comerciante Maria Romildes Conceição da Silva, de 40 anos, que estava sentada em frente ao trailer. Ela chegou a ser levada para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Além dela, os disparos atingiram a jovem grávida de 19 anos, que passeava com o cachorro na calçada onde fica ao trailer, e um rapaz de 22 anos, que comia no local. Segundo a polícia, a mulher, com 36 semanas de gestação, foi atingida nas costas e o homem no braço e na perna.

Os dois foram socorridos e levados para o Hospital das Clínicas, onde passaram por exames. O HC informou que a grávida teve alta do hospital nesta quinta-feira (22) e que ela e o bebê passam bem, não sendo necessário fazer o parto. Já o rapaz baleado segue internado, com estado de saúde estável.

Após o crime, o suspeito fugiu do local e não tinha sido localizado até a manhã desta sexta-feira (23). O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio qualificados e é investigado pela Polícia Civil desde a noite de terça-feira (20).

“A gente sabe que a vítima seria proprietária do trailer e infelizmente outras duas pessoas que estavam no local também foram atingidas, mas o alvo do criminoso era a proprietária do trailer. Estamos investigando e esperamos esclarecer logo esse crime”, afirma o delegado seccional de Botucatu, Lourenço Talamonte Neto.

Fonte: G1