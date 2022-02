Motorista morre após caminhão tombar na Marechal Rondon em São Manuel

FOTO ACONTECE BOTUCATU

O Corpo de Bombeiros de Botucatu registrou logo no início da manhã nesta quarta-feira, dia 23, um grave acidente na Rodovia Marechal Rondon. O fato ocorreu em São Manuel, perto do distrito de Aparecida.

Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, um caminhão Volvo, com placas de Araçatuba, carregado com fertilizantes, tombou no canteiro central da via. A vítima ficou presa nas ferragens e teve a morte constatada pelo SAMU no local.

Bombeiros, Resgate da Concessionária e Samu tentavam tirar o corpo do condutor da cabine do caminhão, que ficou totalmente destruída. Não foi divulgada a identidade do motorista.

Equipes da concessionária Rodovias do Tietê sinalizaram o local. Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada. A Polícia Científica esteve no local e a Polícia Civil deve investigar o caso. O Acontece acompanha.

Notícia atualizada às 8h00





