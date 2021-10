Grande queimada atinge área próxima ao Rio Bonito em Botucatu

Uma intensa queimada atingiu uma área perto do Rio Bonito na tarde deste sábado, dia 23. O fogo se alastrou às margens do Rio Tietê, no mesmo local de um outro incêndio há poucos dias.

“A fumaça atravessa o rio e está tomando parte do Rio Bonito. Tem muito capim seco também. Esse mesmo lugar já sofreu uma queimada a alguns meses atrás”, contou o morador Ruy Pirré ao Acontece Botucatu.

Segundo os moradores, a fumaça está percorrendo aproximadamente 3 quilômetros perto da água até chegar ao Rio Bonito. O vento forte colocava o fogo em direção ao bairro da Mina também.

“Incêndio criminoso nas praias do outro lado do Rio Bonito. Segundo o fazendeiro, um bote passou de manhã colocando fogo na praia que está tomada de materiais plásticos que ficam presos na praia”, disse Pirré.

É crime

O crime de incêndio ambiental está previsto no art. 41 da Lei Federal 9.605/98

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

Também há previsão no artigo 250 do Código Penal

Quem for flagrado incendiando terrenos ou áreas verdes do Município será penalizado através de multas aplicadas e cadeia pela Policia Ambiental. Denúncias podem ser feitas através do telefone 190 (PM) e 199 (GCM). O telefone do Corpo de Bombeiros para o atendimento de ocorrências é o 193.