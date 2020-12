Governo de SP nomeia 600 investigadores e 1.992 soldados

Após formados, os profissionais reforçarão as delegacias e o policiamento em todo o território paulista

O governador João Doria nomeou 600 investigadores de polícia e 1.992 soldados de 2ª classe aprovados em concurso público. As nomeações foram publicadas na edição desta quarta-feira (30) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A próxima etapa será a posse dos nomeados, o que deve ocorrer já na primeira quinzena de janeiro. Em seguida, os investigadores iniciarão o curso na Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra (Acadepol), com duração média de seis meses.

Já os soldados seguem para o Curso Superior Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, na Escola Superior de Soldados, com um ano de formação.

Após a formação, os novos policiais serão designados para reforçar o efetivo das unidades da Polícia Civil e para o policiamento preventivo e ostensivo de todo o Estado.

Em janeiro, mais 288 policiais civis devem ser nomeados, sendo 35 delegados, 54 agentes de telecomunicação, 30 papiloscopistas, 86 auxiliares de papiloscopista e 83 agentes policiais. Esses também seguirão os trâmites para formação na Acadepol, após a nomeação.

Também está prevista, para o primeiro semestre de 2021, a nomeação de mais 2.700 soldados de 2° classe e 190 alunos-oficiais de outros dois concursos suspensos, dos anos de 2019 e 2020, respectivamente.

Reforço no efetivo

Desde o início da atual gestão foram contratados mais de 9,8 mil policiais, sendo 7.729 militares, 1.323 civis e 765 técnico-científicos. Todos já estão em plena atividade, reforçando a segurança no estado.

Além deles, outros 910 profissionais estão atualmente em formação, sendo 692 alunos-oficiais e 218 delegados.