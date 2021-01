Golpes da internet já fizeram mais de trinta vítimas só em 2021 em Botucatu

Nos primeiros quinze dias do ano a delegacia da Polícia Civil de Botucatu de Botucatu, que fica na área central da cidade, registrou pelo menos um boletim de ocorrência por dia sobre golpes pela internet conhecido como golpe do Olx ou golpe do Facebook.

Os golpistas procuram anúncios de veículos e motos. Entram em contato com o vendedor e fingem se interessar em comprar o veiculo ou a moto, porém, o criminoso pede que o vendedor retire o anúncio. Nesse momento o anúncio já foi copiado, com o telefone do real vendedor.

O golpista anuncia novamente a cópia do anúncio com um perfil falso e quando um outro interessado aparece ele simula que realmente está vendendo o veiculo mas que está com um parente ou um amigo.

Ele praticamente intermedia a negociação entre o real proprietário e o comprador, mas ele dá instruções que nenhum comente com o outro sobre o negócio. O golpista passa os seus dados bancários e o comprador manda o dinheiro.

Normalmente só se descobre o golpe quando o proprietário real percebe que não recebeu nada e o dinheiro foi para a conta do golpista. Hoje em dia, com o PIX, o dinheiro cai na conta de um “laranja” imediatamente o que dificulta o bloqueio ou estorno.

Além desse tipo de golpe, outros que também fizeram vítimas foram o golpe do leilão de carro e o golpe do WhatsApp que continua fazendo vítimas em Botucatu, fique atento e compartilhe essa informação.