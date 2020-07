GCM resgata filhote de tamanduá que estava ferido em Anhumas

Nesta quarta-feira, 22, o Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal de Botucatu resgatou um filhote de tamanduá bandeira.

Os agentes GCMs Da Silva e Wilson foram solicitados por uma moradora de um sítio próximo ao Bairro de Anhumas, que encontrou o animal no pasto de seu sítio. Ele estava com ferimentos em uma das patas traseiras, possivelmente atacado por cães, tendo em vista que a mãe do filhote não foi localizada próximo.

Diante da situação, o filhote foi encaminhado ao CEMPAS ficando aos cuidados de veterinários do local.