GCM realiza apreensão de linhas de pipa com cerol em Botucatu

A Guarda Civil Municipal tem realizado um intensivo trabalho de fiscalização nos bairros da Cidade contra a utilização do cerol em linhas de pipa. Com as férias escolares, algumas crianças e jovens não têm cumprido a recomendação de isolamento social e, além disso, têm utilizado material cortante nas linhas.

Em patrulhamento na região da Vila Jardim, na última sexta-feira, 24, a Guarda apreendeu 12 carretéis de linha com material cortante (linha chilena). Duas pessoas, responsáveis pelo conteúdo apreendido, foram autuadas em R$ 1 mil cada. Já no sábado, 25, o trabalho foi intensificado na região dos bairros Comerciários 1, 2 e 3 e mais 22 carretéis foram apreendidos, e outras 3 pessoas autuadas.

“Com a antecipação das férias, por conta da pandemia, a prática de soltar pipa chegou mais cedo neste ano. Nosso trabalho, além de proteger pedestres e motociclistas contra possíveis acidentes com a linha, orienta esses jovens e evitarem aglomerações e se possível ficar em casa”, afirma o subcomandante da GCM, Sidnei Pichinin.

No decorrer desta semana, outros bairros da Cidade receberão as equipes de fiscalização da GCM.

Vale ressaltar que, quando o infrator é menor de idade, os pais ou responsáveis da criança ou adolescente respondem pelos atos. Isso pode ocorrer criminalmente na Justiça, em caso de lesão corporal ou homicídio, ou mesmo com o pagamento de multa prevista em lei municipal.