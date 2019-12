GCM prende homem em flagrante por furto em construção no Ouro Verde

Na tarde desta quinta-feira, 26, a Guarda Civil Municipal foi acionada através do 199 para atender uma ocorrência de possível furto a uma residência em construção no Jardim Ouro Verde.

Segundo informações passadas pelo telefone, um indivíduo saiu da construção com algumas sacolas, em atitude suspeita. Foram passadas as características para as viaturas que faziam o patrulhamento, quando os GCMs Gisele e Tomazela, com o apoio de outras viaturas, localizaram um suspeito próximo a construção.

Durante a abordagem, foram localizadas nas sacolas ferramentas, uma parafusadeira e vários rolos de fio de energia.

Ao ser indagado, o suspeito confessou o furto, indicando a residência furtada. O proprietário da obra reconheceu os produtos furtados como sendo de sua propriedade.

Diante dos fatos o elemento de 46 anos e os produtos furtados foram apresentados no distrito policial, onde o homem foi autuado por furto, sendo recolhido à cadeia pública ficando à disposição da justiça.