GCM prende homem com meio quilo de maconha dentro de carro na Cohab 1

A Guarda Municipal registrou na tarde desta segunda-feira, dia 11, um caso de tráfico de drogas na Cohab 1. A equipe do GEPOM estava em preventivo comunitário na Praça Dib Jorge Saad, quando os GCMs avistaram o condutor de um veículo Ford/Focus em atitude suspeita.

Ao perceber a presença dos GCMs, tentou empreender fuga, mas foi feita a abordagem. Relata boletim da Guarda que no banco traseiro do veículo tinha uma sacola plástica com maconha e uma balança de precisão.

O suspeito de 36 anos confirmou que estava transportando 515 gramas da droga e uma balança de precisão e que era para a venda. Diante dos fatos, o elemento foi conduzido até a DISE (Delegacia de Investigação sobre Entorpecente), onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos.

Foi elaborado boletim de ocorrência de tráfico de drogas. O mesmo foi recolhido à cadeia pública, ficando à disposição da justiça.