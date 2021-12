GCM prende homem após assalto no Jardim Aeroporto em Botucatu

Arquivo Acontece

A Guarda Municipal atendeu na noite desta terça-feira, um caso de roubo na região do Jardim Aeroporto. Um mulher informou que um indivíduo fez menção de estar armado e levou o celular da vítima.

Com as características do suspeito, uma equipe localizou o indivíduo próximo do local. Ele foi abordado e em revista pessoal não foi encontrada a arma, somente o celular da vítima.

A mulher foi encaminhada ao Pronto Socorro Adulto, onde passou por avaliação médica. Foi realizado exame de corpo delito.

As partes foram encaminhadas ao Plantão Policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência de roubo e o homem ficou preso, sendo encaminhado depois para a Cadeia Pública de Itatinga. O aparelho celular foi devolvido para a vítima.

