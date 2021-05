GCM prende em Vitoriana adolescente procurado por estupro de vulnerável

A Guarda Civil Municipal registrou nesta sexta-feira, dia 28, um caso de condenado capturado. Diz boletim que uma viatura estava em patrulhamento comunitário em Vitoriana, quando na praça Pedro Serra Negra, um indivíduo em atitude suspeita foi abordado.

Ao verificar que se tratava de um adolescente, a equipe já tinha o conhecimento que pesava contra o mesmo um mandado de busca e apreensão expedido pelo MM.JUÍZ de Direito da 1° Vara Criminal do Foro da Comarca de Botucatu, natureza ato infracional Art. 103 da lei n°8069/90 do estatuto da criança e adolescente/ Art. 217-A do código penal estupro de vulnerável.

Diante dos fatos, o tio do menor foi notificado da apreensão e em ato contínuo todos foram conduzidos à Delegacia de Investigações Gerais (DIG). A autoridade de polícia judiciária tomou ciência dos fatos e elaborou o BO/PC de natureza captura de procurado.

O adolescente foi recolhido à Fundação Casa João Paulo II de Cerqueira Cesar, ficando à disposição da justiça.