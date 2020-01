GCM flagra descarte irregular próximo ao Terminal Rodoviário de Botucatu

Na manhã desta sexta-feira, dia 24, a Guarda Civil Municipal de Botucatu, através do GPA – Grupo de Proteção Ambiental, flagrou mais um descarte irregular de entulhos de construção civil.

A infração ambiental ocorreu próximo ao terminal rodoviário, as margens do Ribeirão Tanquinho. O autor foi autuado conforme a Lei Municipal 3286/93, que prevê muita no valor de R$ 600,00.

O autor foi orientado a retirar os resíduos por ele descartado naquele local, de acordo com a Legislação vigente. As denúncias de descarte irregular podem ser feitas através do telefone da GCM 199.