GCM encontra no Jardim Paraíso carro furtado em Botucatu

A Guarda Municipal recuperou na tarde desta quarta-feira, 25, um veículo produto de furto em Botucatu. A GCM foi acionada via 199 com informações de um modelo Fiat/Elba com aparência de abandono no Jardim Paraiso.

Os agentes Inspetor Santos e Edinéia foram até o local e avistaram o veículo sem as rodas e pneus traseiros. Ao consultar o emplacamento, foi constatado que o automóvel era produto de furto.

O veículo foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência de apreensão. O carro foi devolvido ao proprietário.