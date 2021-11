GCM encontra em Botucatu caminhão roubado na região metropolitana de São Paulo

A Guarda Municipal registrou nesta quarta-feira, 17, um caso de veículo recuperado. Através de uma ligação anônima, foi informado sobre um caminhão na Marechal Rondon que estaria abandonado há dois dias.

O caminhão tinha placas de Guarulhos, que estavam soltas e sem lacre e a numeração do chassis era diferente. Em contato com a transportadora responsável, os agentes foram informados que o último contato com o motorista foi na noite do dia 13.

Realizado contato com a 1°central de polícia judiciária, foi constatado que o motorista e o proprietário do caminhão tinham elaborado um boletim de roubo em Carapicuíba.

Os fatos foram apresentados na 1° central de polícia, onde foi elaborado bopc de natureza auto localizado veículo foi encaminhado ao pátio conveniado.

