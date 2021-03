GCM e Vigilância Sanitária encerram festa em chácara durante lockdown em Botucatu

Na tarde deste sábado, 27, uma ação conjunta da GCM com a Vigilância Sanitária encerrou uma festa em chácara em Botucatu. De acordo com a Vigilância Sanitária Municipal, na festa havia aproximadamente 30 jovens.

Dentre eles foi possível identificar 16 pessoas que não estavam utilizando máscara no momento da abordagem e foram multados em R$ 600,00 cada um. Outros participante ainda serão identificados para também receberem a mesma punição.

No local, o responsável pelo evento foi indagado e disse que alugou o estabelecimento para uma festa entre amigos. O dono do imóvel também receberá multa. Diante da irregularidade constatada a festa foi encerrada e houve a dispersão das pessoas, as quais foram orientadas sobre as medidas restritivas.

O fato também foi registrado em Boletim de Ocorrência pela GCM, que fará o encaminhamento a Polícia Civil para responsabilizar criminalmente o responsável pelo evento. As operações conjuntas das forças de segurança com a Vigilância Sanitária continuam durante este final de semana.