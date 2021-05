GCM e Vigilância flagram 8 pessoas compartilhando narguilé e bebida alcoólica no centro de Botucatu

Os envolvidos foram multados em R$ 600,00 cada um por estarem sem máscara

Na tarde desta quinta-feira, 06, a Guarda Civil Municipal, em apoio a Vigilância Sanitária Municipal, depois de várias denúncias, fizeram a averiguação em um Depósito de Bebidas na área Central de Botucatu.

No local foi verificado que havia mais de 08 pessoas fazendo uso compartilhado de um único narguilé (espécie de cachimbo oriental), bebida alcoólica e estavam todos sem máscara. Solicitada a presença do responsável do estabelecimento, o funcionário informou que não se encontrava.

Solicitado o alvará de funcionamento do estabelecimento, foi comunicado que que não o possuía. Diante dos fatos foram lavrados 08 Autos de Infração Sanitária no valor de R$ 600,00 para cada pessoa que estava sem máscara e 01 Auto de Infração Sanitária por aglomeração ao responsável pelo estabelecimento.

Os fatos também serão encaminhados a Fiscalização de Rendas e a Polícia Civil para outras providências cabíveis.