GCM e SAMU salvam criança que engasgou com comprimido em Botucatu

Caso aconteceu no residencial Cachoerinha; criança de 4 anos se engasgou com comprimido de paracetamol

A Guarda Municipal registrou na noite desta terça-feira, dia 02, um caso de salvamento de uma criança de 4 anos. O fato foi registrado no Cachoeirinha 1, região leste de Botucatu.

Segundo informações passadas pelos moradores do local, uma criança estaria engasgada, sem conseguir respirar. A viatura estava próxima e rapidamente deu os primeiros atendimentos (Manobra de Heimlich e Reanimação Cardiorrespiratória), para desobstruir as vias da criança.

Feito contato com a mãe da criança, que estava muito nervosa e relatou que a criança tinha ingerido um comprimido de Paracetamol, vindo a engasgar. Em tempo contínuo, chegaram as demais viaturas no apoio.

O SAMU compareceu no local e deu continuidade ao atendimento. Durante os procedimentos, foi constatada uma parada cardiorrespiratória na criança.

Diante da situação, a criança foi conduzida ao Pronto Socorro do HCFMB e foram realizados procedimentos de reanimação. Nas proximidades do pronto socorro, a criança voltou a respirar e o coração voltou a bater.

Pelo Pronto Socorro, uma equipe médica já aguardava e deu prosseguimento ao atendimento. Sendo assim a criança, com vida, ficou aos cuidados da equipe da Pediatria do Pronto Socorro do HCFMB.