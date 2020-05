GCM e PM fazem operações para conter perturbação e violência em Botucatu

As Forças de Segurança em Botucatu estão realizando operações integradas durante o fim de semana para coibir a violência e perturbação do sossego público. A informação foi postada neste sábado, 09, na página da Guarda Municipal no Facebook.

Equipes da Polícia Militar e GCM estão atuando durante a noite e madrugada em pontos considerados estratégicos. Há inúmeras denúncias de perturbação do sossego e consumo excessivo de álcool em grandes aglomerações, mesmo em momento de pandemia.

No último fim de semana, um casal foi violentamente agredido no loteamento Plaza Martin por pessoas que se aglomeravam no bairro com muitos carros e som alto. O caso chocou moradores e a população em geral.

Neste episódio, um homem de 53 anos foi agredido com soco e chutado quando estava no chão. Sua esposa, 47 anos, tomou uma garrafada na cabeça, causando um corte profundo. A Polícia está atrás dos suspeitos.

Todo o fim de semana há pelo menos um ponto da cidade registrando esse tipo de cenário. E justamente nesses locais as Força de Segurança tentam agir.

Dezenas de moradores da Vila Jardim, por exemplo, reclamam sobre baderna generalizada, com soltura de pipas com linha altamente cortante. Há relatos de aglomeração com mais de 100 pessoas nesta ação, com casas danificadas e até invadidas, sem contar o consumo de álcool e drogas, segundo testemunhas.

Outros bairros e praças da cidade também são alvos deste movimento, que parece migrar a cada semana para um ponto diferente. A ação conjunta de Guarda Municipal e Polícia Militar deve continuar durante a o próximo fim de semana.