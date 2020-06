GCM e PM encerram baile funk com aproximadamente 400 pessoas em Botucatu

Na madrugada deste sábado, 06, houve uma ação conjunta entre Guarda Civil Municipal e Polícia Militar após denúncia de baile funk às margens da Marechal Rondon, sentido Serra de Botucatu.

O boletim de ocorrência diz que agentes chegaram no local e verificaram que estava ocorrendo um evento com aproximadamente 400 pessoas. Diante dos fatos, foi feito contato com o responsável, que informou não ter Alvará de funcionamento para festa, segundo diz relatório policial.

Os agentes orientaram o organizador a encerrar a festa por falta de documentação legal e também referente ao decreto vigente em Botucatu durante a pandemia que proíbe aglomerações. Acatando as orientações, o responsável encerrou o evento e foi feita a dispersão das pessoas.