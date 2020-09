GCM é detido no interior de SP suspeito de fornecer armas para roubos no estado

Um guarda de Americana (SP) foi detido nesta terça-feira (29) após ser flagrado por policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) com 31 armas de fogo guardadas no porta-malas de um carro de luxo. A abordagem foi na Vila Rio Branco e não há informações de feridos.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 40 anos dirigia um carro modelo Camaro quando foi interceptado no cruzamento entre a Rua Florindo Cibin e Avenida Carmine Feola. A instituição apura uma denúncia de que o suspeito seria possível fornecedor de armas para quadrilhas envolvidas com roubos.

As armas apreendidas são três fuzis, três garruchas, cinco espingardas, seis revólveres e 14 pistolas. O suspeito deve responder por porte de arma de uso restrito, destacou o Deic ao mencionar que as apurações continuam para verificar quem receberia as armas.

A polícia não informou se o suspeito deve ficar preso ou ser liberado após registro da ocorrência.

O que será feito?

Em nota, a assessoria da prefeitura informou que a Guarda não foi informada sobre o caso, mas que ela vai apurar a questão para tomar internamente as medidas cabíveis, se houver necessidade. “A corporação destaca que não aceita práticas criminosas por seus patrulheiros”, diz texto.

Fonte: Portal G1