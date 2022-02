GCM detém mulher que agrediu funcionários e clientes de banco no centro de Botucatu, diz boletim

A Guarda Municipal deteve na tarde desta quarta-feira, dia 16, uma mulher que teve um surto dentro de uma agência bancária na área central de Botucatu. Segundo boletim de ocorrência passado pela GCM, houve uma solicitação via 199 e a equipe de GEPOM (ronda por motos) atendeu o caso.

Segundo testemunhas, uma mulher extremamente alterada e agressiva teria agredido funcionárias e clientes, do banco, os ofendendo e ameaçando. A equipe do GEPOM tentou diversas formas de diálogo com a mulher, mas continuou investindo contra os funcionários, diz boletim.

Foi necessário o uso de algemas para contê-la diante da agressividade. A mulher foi levada ao Distrito Policial, onde informou que veio de Anhembi até Botucatu para sacar dinheiro e como não conseguiu o saque no caixa eletrônico, fez uma tentativa no caixa, sem sucesso.

Por esse motivo, alegou que se descontrolou e foi para cima de funcionários e clientes. Foi elaborado um boletim de ocorrência de lesão corporal.

Foi ratificada a voz de prisão e arbitrada fiança de R$1.500, mas como o valor não foi pago, a mesma foi encaminhada à Cadeia Pública. A ocorrência também contou com o apoio da Polícia Militar.

